شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المركز الطبى AFRI Egypt "أفرى ايجيبت" للرعاية الصحية بمدينة جينجا بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مديحة خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة أفرى فارم، إن المساهمين فى الشركة وطنيين، بتعاون من شركات قطاع حكومى وشركات قطاع خاص، مشيرة إلى أنه تم البدء بإنشاء المركز الطبى عندما قام الرئيس السيسى بتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضافت أنه تم البدء بأوغندا، حيث أنها من دول حوض النيل ودولة مستقرة ومصر لها تواجد مهم جدا، لافتة إلى أن مقاطعة جينجا مهمة جدا من نواحى كثيرة، معقبة: “الكل شارك عشان يتبنى المركز، من وزارة الرى ووزارة الداخلية والصحة.. لأن إحنا بنقدم خدمات كثيرة تمثل صحة مصر والآخرين، إضافة إلى تعاون من القيادة الأوغندية ورحبوا جدا بالأمر”.

من جانبه، قال الدكتور سامح حنين، استشارى جراحة العظام فى المركز الطبى المصرى بأوغندا، أن الفريق الطبى يقوم بعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وبالتالى قسم جراحة العظام مجهز بأحدث الأجهزة للتعامل مع الإصابات الخطيرة التى تأتى عن طريق الحوادث.

وتابع أنه يتم التعامل مع مرضى العظام بالمركز عن طريق التعامل مع الخشونة الذين يعانون منها، مثل التهابات المفاصل، خاصة أن أوغندا منتشر بها أنيميا الخلايا المنجلية، لهذا يتم التعامل معه عن طريق مجموعة مميزة من الأشعة التى تساعد فى تلك الحالات.