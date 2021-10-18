شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعلن تخصيص 1136 وحدة سكنية للقضاة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان وزيرالعدل، إن الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على العلم وتنهض بالعلم وتهدف إلى تحقيق العدل والمساواة وحياة كريمة لكل مواطن، ولذلك لابد أن يكونوا القضاة متمسكين بالتقاليد القضائية التى تعمل على تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح وزير العدل خلال كلمته فى يوم تكريم القضاة المميزين أننا منذ ايام احتفالنا بيوم القضاء المصرى لأول مرة فى تاريخ القضاء وذلك برؤية ثاقبة من رئيس الجمهورية الذى خصص الاول من أكتوبر للاحتفال بعيد القضاة واليوم نكرم الشباب المميز من جميع الجهات القضائية.

وكشف المستشار عمر مروان عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكن للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.

وحضر الاحتفالية كل من والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين فتحى رئيس قضايا الدولة والمستشار حماده الصاوي النائب العام.

ويأتي تكريم شباب القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.

ومن المقرر أن يتم تكريم عددا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية ومن بينهم المستشار ديع حنا والمستشار اشرف زغلول والمستشار مصطفى الشربينى والمستشار اشرف كفراوى والمستشار عمر المهدى، والمستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.