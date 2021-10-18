شكرا لقرائتكم خبر عن فايننشال تايمز: مصر من أفضل مقاصد أفريقيا بسبب المتحف الكبير ورحلات النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "خمس مقاصد أفريقية تهرب إليها الآن وجاهزة للحجز"، نصحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قرائها الباحثين عن المغامرات الفريدة ومتعة السفر بعد عودة الرحلات السياحية التى توقفت بسبب وباء كورونا خلال العام ونصف العام الماضيين، بزيارة 5 مقاصد فى القارة الأفريقية من بينها مصر.

المقاصد الافريقية

وقالت إن القارة الإفريقية تقدم مزارات فريدة للباحثين عن "الجمال الخام"، من خلال رحلات مماثلة للرحلات النيلية فى مصر.

وأضافت "هناك ضجة الآن حول مصر ، حيث أن المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره يقترب من الاكتمال".

وسلطت الضوء من ناحية أخرى على الرحلات النيلية، خاصة تلك التى تكون على متن بواخر تشبه القوارب الفرعوينة. وقالت إن الرحلات على متن هذه البواخر النيلية تبدأ من 1،490 جنيهًا إسترلينيًا ، وتكون لمدة خمس ليالٍ.

وسلطت الصحيفة الضوء كذلك على العجائب فى ناميبيا وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا.

ويشار إلى أن الحكومة البريطانية بسطت قيود نظام قوائم السفر المثير للجدل وألغت اختبارات كوفيد-19 الإلزامية للمسافرين الذين حصلوا على جرعتى اللقاح، والعائدين إلى إنجلترا من البلدان المُدرجة في قائمتها الآمنة.

وأعلنت وزير النقل البريطاني، جرانت شابس إن قوائم الدول ذات اللون الأحمر والأخضر والعنبر، وهي خاصة بالمسافرين إلى إنجلترا، لن تعد موجودة اعتبارًا من 4 أكتوبر.

وقال شابس إن النظام الجديد سيساعد في "تحقيق التوازن الصحيح لإدارة مخاطر الصحة العامة كأولوية رقم 1".