أحمد مجاهد: اتحاد الكرة لم يتهرب من الضرائب وسددنا 10 ملايين جنيه الشهر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، إنه حضر في مجلس النواب احترامًا لرغبة أعضاء البرلمان في أن يتواجد، مضيفًا أنه سيرد على أي تساؤلات خاصة بالنواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، وتتمثل في قيام مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وعدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، التي بلغت 16.6 مليون دولار أمريكي.

وتابع مجاهد: "احترام الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من احترامنا للدستور المصري الذي يؤكد احترام القوانين الدولية والقانون الذي أقره مجلس النواب هو الذي أقر أن الاتحادات تتبع الاتحادات الدولية، والاتحاد المصري لكرة القدم لا يتقاضى مليم من الدولة المصرية".

وهنا تدخل رئيس لجنة الباب والرياضة بمجلس النواب، قائلًا: "أي أموال طالما دخلت خزينة الاتحاد هي من المال العام، حتى لا نغير الحقائق"، وعقب مجاهد: "طبعًا متفق طالما دخلت الأموال الخزنة في مؤسسات ذات نفع عام فأموالها تعد مال عام وتنطبق عليها كل الأمور الرقابية، ولا يوجد أحد بمعزل عن المحاسبة المالية والإدارية طالما موجودة داخل مصر حتى لو هي من الجهات التابعة دوليًا".

واستطرد: "هذه أول مرة توجه لي دعوة من مجلس النواب وحضرت ولم أتعال أبدًا على أي دعوة" ليعقب رئيس اللجنة: "وجهت لك دعوة في دور الانعقاد الأول ولم تحضر ولم يحضر أي شخص من الاتحاد، عمرو الجنانيني تمت دعوته وتعالى ولم يحضر لمجلس النواب"، ورد مجاهد: "أنا برد على الدعوة اللي جاتلي يا أفندم".

وردًا على ما أثير عن منح مكافأة لكيروش مدرب المنتخب الوطني، قال مجاهد: "هناك مكافآت عن الوصول وهناك مكافآت للمباريات، ورغم هذا كيروش لم يصرف المكافأة وإن كانت مكافآت الفوز منصوص عليها في اللوائح، والراجل لم يصرف مكافاة وحتى الآن لم يتقاض حتى أول راتب له، ولا توجد فرقة أو نادي في العالم لا تصرف مكافآت، كيروش سافر بعد المباراة".

وبشأن موضوع الضرائب: "نحن لا نتهرب، وندفع مبالغ كبيرة جدًا للضرائب، والشهر الماضي دفعنا 10 ملايين جنيه، وحتى الأندية التي لم تسدد رسم التنمية الاتحاد سدد عنها، مثل نادي الزمالك والمصري، وهذه مبالغ كبيرة جدًا، وأنا صدري متسع لكل الانتقادات، وجميع الأمور المالية والإدارية لا أحد يرفض أن تحال للنيابة العامة وإذا كانت هناك مخالفات يتم رصدها بسهولة، وليس لدينا غضاضة في هذا الأمر".