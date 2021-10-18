زويل ومجدي يعقوب على أغلفة التغذية المدرسية.. ومصدر بالتعليم: حافز للطلاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التربية والتعليم توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب بمحافظة المنوفية كإجراء تجريبي، قبل أن يتم تعميمها على جميع المحافظات يوم 15 نوفمبر المقبل، وتلاحظ أن أغلافة التغذية المدرسية حوت صورًا ومعلومات عن بعض العلماء المصريين مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، بهدف إعطاء بعض المعلومات للطلبة وخلق الحافز لديهم عند قراءة تلك المعلومات حسبما أكد مصدر في الوزارة.

ومن المفترض أن يتم توزيع الوجبة على طلاب محافظات الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفرالشيخ، بداية من أول نوفمبر المقبل، كما سيتم التوريد لمحافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وأسيوط والأقصر وقنا والدقهلية والإسماعيلية ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية وأسوان وسوهاج بداية من 15 نوفمبر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور سابق لها، أنه في إطار الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بملف التغذية المدرسية لطلاب المدارس المستهدفة طبقًا لخطة المديرية للعام الدراسي 2021/2022 والمتعاقد على توريدها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة "سايلو فودز".

ووجهت الوزارة في خطاب لها، عممته على المديريات التعليمية، بضرورة اتباع التعليمات التالية قيام المديريات والإدارات بالتنبيه على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وأنه على مندوبي جهة التوريد "وجود الشهادة الصحية، ارتداء الكمامة، قفاز اليد" عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات.

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