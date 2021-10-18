الارشيف / أخبار مصر

النواب لوزير الشباب: ماذا يفعل هاني أبوريدة في اتحاد الكرة.. وصبحي: ليس له صفة رسمية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك اتفاق على تعديل شامل لقانون ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون مد الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الهيئات ، فذلك لأنها فترة استثنائية، حيث تنتهي المدة المقررة حاليًا في 31 من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ضد مخالفات اتحاد الكرة.

وتابع: "الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأي تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقًا للدستور والقانون، وكل خطواتنا تتم وفقًا للقوانين الدولية وتنسيقًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة".

وحول تساؤلات البعض من النواب عن دور هاني أبوريدة في إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: "هاني أبوريدة ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته".

وعن وجود مخالفات في اتحاد الكرة، قال الوزير: "شكلنا لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا