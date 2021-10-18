13 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة فنان شهير لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان "ش. ن"، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

حيث هتك عرض المجني عليها "س. م. ع"، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكًا إياها من جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

كما هتك عرض المجني عليها "م. ا. أ" بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها "م. ع. م" بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغمًا عنها.

وهتك عرض المجني عليها "ك. م. ن" بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط ملتصقًا بها ومحاولًا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

كما هتك عرض المجني عليها "ه. ط. س" بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها "ه. خ. أ" بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

وهتك عرض المجني عليها "م. ع. إ" بالقوة، بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها "مؤخرتها" - ملامسًا لموطن عفتها - بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.