ضبط 250 كيلو جرام بانجو بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 250 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية من مخدرى "الحشيش والأفيون" بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (100 لفافة لمخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام – 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 - واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.