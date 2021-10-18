وزير العدل يكرم أعضاء الجهات والهيئات القضائية المتميزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تصوير: أحمد حسين:

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، الذين أبدوا تميزاً ملحوظاً في المستوى الفني خلال العام القضائي المنصرم، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة.

وجاء الاحتفال تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في العام الماضي بتكريم القضاة الأكثر تميزاً.

واستهل الوزير كلمته بتهنئة القضاة المكرمين بذكرى المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع العيد الموحد للقضاء المصري بكل جهاته وهيئاته، لافتًا إلى حرص رئيس الجمهورية على تقدير السلطة القضائية وتوقير أعضائها من منطلق رؤيته الشاملة للجمهورية الجديدة وأساسها العدل، موضحًا أن التكريم يأتي ترسيخا لغايات تشجيع التنافس والحث على الاجتهاد.

وأشار وزير العدل إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي تطبيق مفاهيم العدالة الناجزة والالتزام بالمسلك القويم الذي أرسى قواعده شيوخ القضاء ليكون شباب القضاة خير خلف لخير سلف.

وفي ختام كلمته وجه الوزير تحية للقاضيات الجدد، واختتم وزير العدل الحفل بمنح المكرمين شهادات تقدير، تتويجاً لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية.