ضبط سيارة نقل محملة بلوحات معدنية مخالفة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على "فيسبوك " بشأن صورة لسيارة نقل بالشرقية تحمل لوحات معدنية مخالفة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً صورة لسيارة نقل شرقية قام قائدها بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة .

بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبطه، وبعرض السيارة على اللجنة الفنية بقسم مرور الحسينية ، تم إزالة المخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.