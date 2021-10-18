بعد تداول فيديو بالفيسبوك.. ضبط عامل اعتدى على زوجته بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيسبوك " لتعدى أحد الاشخاص على سيدة بالإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة المنتزه أول من السيدة المشار إليها ربة منزل "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم ضد زوجها (عامل – مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إستهداف وضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه إثر خلافات بينهما.