شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطالب بمنح الضبطية القضائية لـ"الموسيقيين": قوة لمواجهة المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفن ماديا وصحيا، وأضاف خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب للاستماع إلى رأى كل من: (نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين) بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة:

الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، إلى أن هناك فنانين يكبرون في السن ولم يجدوا ما يأويهم.

ودعا "شاكر" إلى منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية، مضيفا: الضبطية القضائية حلم من أحلامنا وقد حصلنا عليه لفترة ثم تم الغاءه.

وتابع: الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ.

وقال "شاكر": "نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر".

وأضاف: منح النقابة الضبطية القضائية يجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات الذين أعدادهم في تزايد بشكل كبير ونحن بالوضع الحالى لا نستطيع مواجهتهم وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز من أصحاب المهرجانات.