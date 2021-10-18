شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: لأول مرة فى التاريخ يهتم رئيس الجمهورية بالتأمين الصحى للفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، باهتمام رئيس الدولة عبد الفتاح السيسى بمسألة التأمين الصحي للفنانين، مؤكدا أن هذا الأمر لأول مرة يحدث في التاريخ، قائلا: اول مرة في التاريخ يهتم رئيس الجمهورية بالتأمين الصحي للفنانين.

وأضاف زكي خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، للاستماع إلى رأى كل من: (نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين) بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، إلي أن بالقرار الذي صدر اليوم بأن يشمل التأمين الصحي كل فنان مصري.

وأضاف: باختصار مشكلاتنا في المهن التمثيلية ضف موارد النقابة والبعض ينظر إلينا بأننا كل الفنانيين مشاهير وهذا غير صحيح، موضحا أن موارد النقابة من انفسنا اي نحصل علي نسبة محدودة وهي 2 في المئه من الذين يعملون وهذه نسبة ضعيفة جدا.

وأكد أنه ليس ضد ورش التمثيلية ولكن يجب أن تقنن، مضيفا: هناك من ينصب ويقول بعمليات نصب علي الصغار باسم الورش التمثيلية.