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أشرف زكى: لأول مرة فى التاريخ يهتم رئيس الجمهورية بالتأمين الصحى للفنانين

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القاهرة - سامية سيد - ثمن أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، باهتمام رئيس الدولة عبد الفتاح السيسى بمسألة التأمين الصحي للفنانين، مؤكدا أن هذا الأمر لأول مرة يحدث في التاريخ، قائلا: اول مرة في التاريخ يهتم رئيس الجمهورية بالتأمين الصحي للفنانين.

 

وأضاف زكي خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، للاستماع إلى رأى كل من: (نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين) بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والثاني: بتعديل  القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، إلي أن بالقرار الذي صدر اليوم بأن يشمل التأمين الصحي كل فنان مصري.

 

وأضاف: باختصار مشكلاتنا في المهن التمثيلية ضف موارد النقابة والبعض ينظر إلينا بأننا كل الفنانيين مشاهير وهذا غير صحيح، موضحا أن موارد النقابة من انفسنا اي نحصل علي نسبة محدودة وهي 2 في المئه من الذين يعملون وهذه نسبة ضعيفة جدا.

 

وأكد أنه ليس ضد ورش التمثيلية ولكن يجب أن تقنن، مضيفا: هناك من ينصب ويقول بعمليات نصب علي الصغار باسم الورش التمثيلية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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