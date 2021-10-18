شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد صلاح وابنته مكة تزين كتاب منهج الإنجليزية للثانوية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع صورة ومسيرة اللاعب الدولى محمد صلاح فى المناهج التعليمية، فى إطار حرص الوزارة على تقديم نماذج مضيئة ومشرفة وملهمة كقدوة للطلاب فى المدارس، حيث ذكرت الوزارة مسيرة اللاعب محمد صلاح كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة والمتميزة في مجاله، كما تم عرض مسيرة اللاعب الناجحة والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت لنجاحه وتميزه في مناهج الصف الأول الإعدادى، إضافة إلى عرضه كبطل وقدوة فى الاهتمام بتقديم الدعم المعنوى والمادى لأهل بلده فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى.

وأوضحت مديرة مركز المناهج الدكتورة نوال شلبى، أنه فى الصف الأول الإعدادى جاءت سيرة محمد صلاح فى الوحدة الثالثة من كتاب اللغة الانجليزية حيث تناول الموضوع وصفا لمسيرة اللاعب الناجحة كنجم كرة قدم وشخصيته التى تجعل منه قدوة للشباب، موضحة أنه فى كتاب اللغة الإنجليزية المقرر على الصف الثاني الإعدادى تضمنت سيرة محمد صلاح في الوحدة الثالثة.

وفى كتاب اللغة الإنجليزية المقرر على الصف الأول الثانوي تحدثت الوزارة عن سيرة "مو صلاح" فى الوحدة الثانية، حيث عرض محمد صلاح كنموذج للرياضي الناجح الذى يساهم في دعم مجتمعه ماليا ومعنويا وإنسانيا، وفى كتاب اللغة الإنجليزية المقرر على الصف الثانى الثانوى جاءت سيرة اللاعب فى الوحدة الثانية عشرة، حيث ضرب به المثل للبطل الناجح.

ووضعت الوزارة فى المنهج صورة اللاعب محمد صلاح بصحبة ابنته مكة.







