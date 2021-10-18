حُكم نهائي.. تخفيف عقوبة متهمي "اسجد للكلب" إلى الحبس سنة مع الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، بتخفيف حبس طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" من الحبس سنتين إلى الحبس سنة مع الإيقاف.

وأيدت المحكمة تغريم الطبيب "ع. خ" 100 ألف جنيه، وخففت غرامة طبيب ثان وموظف إلى 50 ألف جنيه لكل منهما.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت في وقت سابق بمعاقبة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبرأت المحكمة المتهمين من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب الجرائم المسندة لهم.

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

كما نشروا طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.