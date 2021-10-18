"مش هسيبك تضيع مستقبلك".. مقتل أب برصاص نجله في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل أب برصاصة طائشة من سلاح نجله بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص جثة هامدة مصابا بطلق ناري.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث ضباط مباحث الجنوب بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها كاملة وتحديد ضبط الجاني.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أن المجني عليه حاول منع نجله من استخدام سلاح ناري في مشاجرة مع طرف ثان. أمسك الأب بالسلاح "مش هسيبك تضيع مستقبلك" لتخرج طلقة طائشة تستقر في جسده.

جرى نقل الأب إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته. وتمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب محمد جمال برغش من ضبط الابن والسلاح المستخدم فجاء في اعترافه "ماكنش قصدي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.