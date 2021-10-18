بالصور.. أحمد مجاهد يشارك في اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مخالفات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حضر منذ قليل، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تمثلت فى قيام مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكى.

ويحضر الاجتماع كل من: المهندس أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

كما تضمنت طلبات الإحاطة، الإشارة إلي مخالفات أخرى منها عدم قيام مسئولى الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصرى لكرة القدم هذه الأموال.