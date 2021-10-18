هل يوجد وقت للعلاقة الحميمية بين الرجل وزوجته؟.. الإفتاء توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف جعل العلاقة الخاصة "الحميمية" بين الرجل والمرأة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، ولا يمكن لأحدهما الانفراد به بل هو بالتوافق بينهما.

وأوضحت دار الإفتاء، أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، وهذه الآية الكريمة تَعمُّ جميع الحقوق الزوجية، ومنها هذه العلاقة الخاصة التي يُقْصَد بها الإعفاف وإشباع الرغبة؛ وهذا يقتضي عدم تحديده بوقت مُعيّن.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة.