"شباب ورياضة النواب": لن نسمح بإدارة اتحاد الكرة من خارج مصر.. ولا نقبل فزاعة التدخل الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه لا يوجد تدخل حكومي في النشاط الرياضي، وأن ما يعرض أمام اللجنة وقائع فساد مثبتة من ٢٠١٦ ضد اتحاد الكرة، ولن نقف أمام فزاعة التدخل في النشاط الرياضي "فنحن أمام مخالفات تمس الأمن القومي المصري".

وأضاف: حرصنا على استضافة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لأنه لم يكن هناك أي تقدم فيما تقدمنا به من طلبات واستفسارات لانتشار الفساد في اتحاد الكرة.

جاء ذلك في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على اتحاد الكرة، ورئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد.

وقال: لا بد من الإصلاح و لا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية.

وأوضح أن عددا كبيرا من طلبات الإحاطة قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماع اللجنة، إلى وجود 27 طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري، وأضاف: "لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة".

وقال رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة: "ليست عزبة وإنما اتحاد يدير أهم رياضة في الشعب المصري وهي كرة القدم ومجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات، نحن نعبر عن الشعب وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصري".

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة: لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولا بد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات.

وأضاف رئيس اللجنة: "مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصري وكنا ننتظر حلولا عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث هذا وما نطالب به يحدث في العلن وليس في الخفاء".

وينعقد الاجتماع بحضور وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.