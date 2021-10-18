"النواب" يوافق على اتفاقية بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع فرص المرأة في الأعمال التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، والصناعة، والمـشـروعــات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأسمال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.