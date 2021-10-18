وزير الأوقاف ونظيره السوداني يفتتحان مسجد جامعة عين شمس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، مسجد الجامعة.

وأهدى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، درع الجامعة لوزيري الأوقاف المصري والسوداني، تقديراً لجهودهما الدعوية ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وناقش وزير الأوقاف ورئيس جامعة عين شمس، مواصلة البرامج التدريبية المشتركة التي تقدمها الجامعة للأئمة في مجال علم النفس وعلم الاجتماع واللغة العربية ومهارات التواصل الإعلامي، وتم الاتفاق على عقد دورة جديدة للأئمة والواعظات في مجال الإعلام الرقمي.

وأشاد وزير الأوقاف بفكرة المسجد الجامع بالجامعة وطالب بتعميمها في جميع الجامعات والمدن الجامعية ووعد بتوفير إمام متميز لمسجد الجامعة الذي تم افتتاحه.

ووجه مختار جمعة، الشكر لرئيس جامعة عين شمس على فكرة وتنفيذ هذا المسجد الجامع ليوفر مكانًا مناسبًا يليق بأداء الشعائر من جهة، ويقطع الطريق على عناصر الجامعات المتطرفة التي كانت تحاول أن تستغل المصليات المتفرقة لتمرير أفكارها.