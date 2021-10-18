"التعليم" تكشف حقيقة ظهور محمد صلاح بمناهج الوزارة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير المركز القومي للمناهج، عن تفاصيل تدريس مسيرة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وكابتن منتخب مصر لكرة القدم.

وقالت شلبي، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، إن إضافة محمد صلاح في المناهج التعليمية، ضمن نماذج مضيئة ومشرفة وملهمة كقدوة للطلاب في المدارس، لمسيرة اللاعب كإحدى الشخصيات الرياضية الناجحة والمتميزة في مجاله، كما تم عرض مسيرة اللاعب الناجحة والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت إلى نجاحه وتميزه في مناهج الصف الأول الإعدادى، إضافة إلى عرضه كبطل وقدوة في الاهتمام بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده في كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي.

وأضافت مديرة مركز المناهج أن تدريس مسيرة اللاعب في الصف الأول الإعدادي جاءت في الوحدة الثالثة من كتاب اللغة الإنجليزية، وتناول الموضوع وصفًا لمسيرة اللاعب محمد صلاح الناجحة كنجم كرة قدم، وشخصيته التي تجعل منه قدوة للشباب، موضحةً أنه في كتاب اللغة الإنجليزية المقرر على الصف الثاني الإعدادي تضمنت سيرة اللاعب محمد صلاح في الوحدة الثالثة.

وتابعت شلبي: "تحدثت الوزارة عن سيرة (مو صلاح) في الوحدة الثانية بكتاب اللغة الانجليزية للصف الأول الثانوي، لعرض محمد صلاح كنوذج للرياضي النجاح الذي يسهم في دعم مجتمعه ماليًّا ومعنويًّا وإنسانيًّا، وفي كتاب اللغة الإنجليزية المقرر على الصف الثاني الثانوي جاءت سيرة اللاعب في الوحدة الثانية عشرة، حيث ضرب به المثل للبطل الناجح.