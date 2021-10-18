ننشر نص قانون مد الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، عرض تعديل مشروع قانون مقدم من ٦٠ عضوا، لمد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ونص التعديل المعرض على اللجنة على: "بعد الاطلاع على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ و قرر مشروع القانون المادة الأولى، استثناءا من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

ويجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة

وأعلن نواب اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على التعديل.