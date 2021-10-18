بالتنسيق مع "الصحة".. "المترو": استمرار تسجيل وتطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استمرار تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطَّين الأول والثاني داخل جميع المحطات وورش الصيانة بوجود حملة التطعيم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطة شبرا الخيمة والسادات بالخطَّين الأول والثاني، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية .

وأضاف الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الحملة قامت أمس الأحد بتطعيم ٢٢١ موظفًا وموظفة بالشركة.

وأكد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة المترو، أنه بناء على تعليمات المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، يستمر في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام المقبلة لحين الانتهاء من تلقي جميع العاملين لقاح فيروس كورونا .