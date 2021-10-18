بمشاركة وزير الشباب.. بدء اجتماع رياضة البرلمان لمناقشة مخالفات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تمثلت فى قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكى.

ويحضر الاجتماع كل من: المهندس أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومن المقرر أن يشارك هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم.

كما تضمنت طلبات الإحاطة، الإشارة إلي مخالفات أخري منها عدم قيام مسئولى الاتحاد المصرd لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقى للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصرى لكرة القدم هذه الأموال.

و من المقرر أن تنظر لجنة الشباب والرياضة فى اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على لقاح فيروس كورونا بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير اللقاحات اللازمة وإتاحتها مجانًا لجميع المواطنين.