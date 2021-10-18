شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، فى ذكرى مولد سيد الخلق، أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، ففى مثل هذا اليوم شرَف النبى بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين.

وأضافت: "سلام الله على النبى الأمين الكريم، الذى ضرب أروع المثل فى سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله فى هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمى مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير".