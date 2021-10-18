شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن تطعيم جميع العاملين بالخطين الأول والثانى بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل جميع المحطات وورش الصيانة بتواجد حملة التطعيم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطتى شبرا الخيمة والسادات بالخط الاول والثاني.



وأضافت الشركة فى بيان لها، أن الحملة قامت أمس الأحد بتطعيم عدد 221 موظفا وموظفة بالشركة.



وأكد أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى لشركة المترو، أنه بناء على تعليمات المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بالاستمرار فى العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء من تلقى جميع العاملين لقاح فيروس كورونا.















