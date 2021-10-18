شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجى فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجى بتقنية القلب النابض "دون إيقاف القلب Off Pump Surgery"، بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضر المريض إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية، وهو يعانى من أعراض الذبحة الصدرية المتكررة، وأنه على الفور تم إجراء الكشف عليه وعمل الفحوصات الطبية اللازمة له، حيث تبين أنه يعانى من اختناق عضلى بالشريان الرئيسى الأيسر الأمامى للقلب والذى تسبب له فى آلام الذبحة الصدرية المتكررة ولا يتحسن بالعلاج الدوائي.

وأضافت الهيئة، أنه تم تجهيز المريض وإجراء جراحة زراعة الشريان التاجى اللازمة لعلاجه باستخدام الشريان الثديى الأيسر عن طريق تقنية القلب النابض، لافتة إلى استقرار الحالة الصحية للمريض وإتمام العملية بنجاح على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى جراحات القلب والصدر بمجمع الإسماعيلية الطبى، حيث أنها تعد من العمليات الدقيقة والمتطورة وتحتاج إلى مهارة عالية.

وتابعت الهيئة، أنه ضم الفريق الطبى المعالج للمريض، أ.د. السيد أحمد فياض، استشارى جراحات القلب والصدر، بمشاركة أخصائيى جراحة القلب والصدر "د. أحمد خليفة، د. محمد عبدالفتاح، د. أحمد وردى، د. أحمد محمد علي"، وبمعاونة استشارى تخدير جراحات القلب والصدر بالمجمع أ.د. بيتر ظريف تادروس، وأخصائيى ماكينة القلب الاصطناعى "أ. حسناء حسن، أ. غادة وجيه، أ. نسمة عيد"، و تمريض عمليات القلب المفتوح أ. أميرة صالح.

واستكملت الهيئة، أنه على الرغم من تكلفة العملية بالقطاع الخاص أكثر من 150ألف جنيه، إلا أنه لم يتحمل المريض سوى قدر مساهمة فقط 300 جنيه، حيث أنه من منتفعى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، تلك المنظومة التى تخفف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وعلاجه بأقل تكلفة، وبأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التامين الصحى الشامل، حرص الهيئة على علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، متابعًا: أنه يتوصل الأطباء يوميًا إلى طرق علاجية جديدة أكثر تطورًا وأمانًا على حياة المرضى، وهو ما تتبناه هيئة الرعاية الصحية فى خدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة الآمنة لهم، من خلال الاطلاع والتدريب والاستفادة من كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، لتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية.

جدير بالذكر، أن عملية زراعة الشرايين "بتقنية القلب النابض" تُقدم أملًا جديدًا لعلاج أصحاب أمراض شرايين القلب التاجية بأقل حد من الخطورة مع تجنب العديد من المُضاعفات الجانبية الخطيرة المُصاحبة للجراحات القديمة، حيث اعتمدت الجراحات التقليدية على وقف القلب عن العمل أثناء إجراء العملية واللجوء إلى جهاز القلب الصناعى الأمر الذى يتسبب فى عدد من المشاكل المرتبطة بالدم والكلى، بعكس "تقنية القلب النابض" لا تحتاج إلى جهاز القلب الصناعى ولا يتوقف القلب عن العمل بأى حال من الأحوال وهو ما يحمى الدم من التكسر ويحمى الكليتين من المشاكل الناتجة عن الانخفاض الشديد فى ضغط الدم، إضافة إلى أنها تضمن إقامة أقصر للمريض بالمستشفى، والقدرة على العودة إلى الحياة الطبيعية فى أقل وقت.