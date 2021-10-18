شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد افتتاح المركز الطبى "أفرى إيجيبت" فى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt "أفرى ايجيبت" للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" الأوغندية.

وألقت الدكتورة هالة زايد كلمة خلال فعاليات الافتتاح للمركز الطبي المصرى AFRI Egypt.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت صباح اليوم الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار، كل من، قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية باوغندا.