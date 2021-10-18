شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بالسواحل والعظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:



الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر الأحمر لـ3 أمتار الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر الأحمر لـ3 أمتار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن درجات الحرارة توالى انخفاضها خلال الفترة القادمة لتسود أجواء معتدلة علي شمال البلاد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب المحافظات لخدمة المواطنين سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب المحافظات لخدمة المواطنين أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية قوافل (مراكز تكنولوجية مُتنقلة) مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق محافظات ( القاهرة – المنيا – الدقهلية – المنوفية – الغربية – البحيرة – سوهاج).



الداخلية المصرية تحصل على المركز الأول في المجالات التثقيفية بالوطن العربي الداخلية المصرية تحصل على المركز الأول في المجالات التثقيفية بالوطن العربي حصلت وزارة الداخلية على المركز الأول فى المسابقة الدورية لمجلس وزراء الداخلية العرب فى المجالات التثقيفية والتوعوية التى تتعلق بالحماية المدنية خلال فعاليات المؤتمر العربى الثامن عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية.



انخفاض بدرجات الحرارة ورياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت انخفاض بدرجات الحرارة ورياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.



تعليم القاهرة تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لمليون و300 ألف تلميذ تعليم القاهرة تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لمليون و300 ألف تلميذ أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، انطلاق مبادرة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بفرع القاهرة وعددهم مليون و300 ألف تلميذ وتلميذه بإجمالي عدد 1600 مدرسة.



التعليم تؤكد انتظام حضور الطلاب فى الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسى الجديد التعليم تؤكد انتظام حضور الطلاب فى الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسى الجديد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الحضور بالعام الدراسى الجديد فى المدارس، حيث تشهد المدارس استقرار وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، موضحة أن المدارس تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة على تقليل الكثافات الطلابية والتباعد والالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامة وكشف الحرارة. السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام يستقبل ميناء الإسكندرية خلال أيام دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300 عربة التي تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسي المجرى .



انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .



السمسمية تفيد العظام والمكسرات مصدر أوميجا 3..معلومات تهمك عن حلاوة المولد السمسمية تفيد العظام والمكسرات مصدر أوميجا 3..معلومات تهمك عن حلاوة المولد كشفت نشرة طبية للدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، الاستفادة الغذائية والصحية من حلوى المولد، وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز 10 معلومات حول فوائد حلوى المولد.



المحطات النووية: توفير 3 آلاف فرصة عمل بمشروع الضبعة المحطات النووية: توفير 3 آلاف فرصة عمل بمشروع الضبعة آلاف فرص العمل يوفرها مشروع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، من خلال وظائف توفرها هيئة المحطات النووية بشكل مباشر من خلال المقاولين المنفذين للمشروع بالإضافة إلى ما يقرب من أضعاف هذه الوظائف سيتم توفيرها بشكل غير مباشر.

المترو يعلن تطعيم جميع العاملين بالخطين الأول والثانى بلقاح كورونا أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل جميع المحطات وورش الصيانة بتواجد حملة التطعيم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطتى شبرا الخيمة والسادات بالخط الاول والثاني.



وزير الأوقاف السودانى: الرئيس السيسى لديه رؤية بضرورة انطلاق تجديد الخطاب الدينى من مصر للعالم وزير الأوقاف السودانى: الرئيس السيسى لديه رؤية بضرورة انطلاق تجديد الخطاب الدينى من مصر للعالم قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان نصر الدين مفرح إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه رؤية بضرورة انطلاق تجديد الخطاب الدينى من مصر إلى جميع أنحاء العالم، بما يواكب متطلبات المرحلة.