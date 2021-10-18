قرار رسمي.. القاهرة: منع دخول الموظفين غير الملقحين ضد كورونا بعد 15 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة اليوم الاثنين.

وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل 15 نوفمبر القادم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وطمأن محافظ القاهرة الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع .