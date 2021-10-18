رغيف الخبز.. اجتماع مهم لاقتصادية النواب غدا بحضور وزير التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تناقش غدا اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات بالأضافة إلى كيفية التصدي لمشكالت البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

كما تناقش اللجنة خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين، وكذلك مناقشة زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية بالأضافة إلى خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية.​