"البيجو مبقاش ليها أثر".. تفاصيل حادث مروع أودى بحياة 6 عمال في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة وأخرى أجرة تقل عمالا جنوب المحافظة، اليوم الاثنين.

تبين أن السيارة النقل اصطدمت بمؤخرة سيارة بيجو كانت متوقفة على جانب الطريق وتصادف تواجد جرار زراعي أمامها على شكل "كماشة".

ووصفت المعاينة المشهد الأخير للحادث الأليم "البيجو مبقاش ليها أثر" في إشارة إلى تحولها إلى قطعة خردة مع تسجيل 6 وفيات ومصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج

رئيس مركز البدرشين تنسيقا مع مرور الجيزة دفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي.

أسفر الحادث عن مصرع كل من: سيد عماد أبو هاشم، حمزة عبد العظيم غنيم، عماد إسماعيل عليان، محمد إسماعيل عليان، بدر الأسود ووليد زكري.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع ووجود متوفين ومصابين بالطريق المشار إليه.

بالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بأخرى بيجو كانت تقل عمالا في طريقهم إلى مدينة 6 أكتوبر.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.