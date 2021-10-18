زميلاه سلباه فرحة العودة.. كواليس جريمة "قتيل الغدر" في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كعادته كل مساء، عاد "أحمد" كالاً من عمل يده، يتلهف التقاط أنفاسه، ينعم بقسط من الراحة بعد يوم شاق بعيدا عن مسقط رأسه بمركز الصف جنوب الجيزة لكن يد الغدر حالت دون ذلك.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط قتيل أعلى الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز الصف.

معاينة العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، توصلت إلى أن الجثة تخص شابا في مقتبل العمر يدعى أحمد شربيني العطار مقيم بنزلة عليان مركز الصف، بها آثار اعتداء بآلة حادث بالرأس.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، توصلت إلى ان خلافا وقع بين المجني عليه واثنين من زملائه بالعمل في أحد المواقع الإنشائية خارج القاهرة.

انتظر المتهمان عودة الضحية من العمل مساء، وباغتاه بضربه بآلة حادة هشمت رأسه وتركاه مدرجا في دمائه حتى اكتشفت الخدمات الأمنية الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد عز معاون مباحث الصف من ضبط المتهمين وأرشدا عن الاداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبررا فعلتهما بدافع الانتقام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.