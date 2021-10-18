دفاع علاء عبدالفتاح والباقر بقضية "الانضمام لجماعة إرهابية" يطلب التأجيل لتصوير الأوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

نظرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأثنين، أولى جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور علاء عبدالفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أوكسجين.

وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاطلاع عليها.

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمرت بتجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر ومحمد أوكسجين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.