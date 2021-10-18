سقوط لص السيارات في قبضة الأمن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وإعادة سيارته.

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة يفيد بقيامه بإيقاف سيارته بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودته اكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بسرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم السيارات باستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.