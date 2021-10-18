ضبط شخصين لقيامهما بإكراه عامل على توقيع إيصالات أمانة على بياض بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إجبار أحد الأشخاص بالقاهرة على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وتحديد وضبط الجناة.

تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، بتضرره من كلٍ من صاحب المحل المشار إليه – عامل بذات المحل، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لقيامهما باستدراجه داخل المحل وتكبيله والتعدي عليه وإكراهه على توقيع 9 إيصالات أمانة على بياض، إلا أنه تمكن من تحرير نفسه، وعلل قيامهما بذلك اعتقادا منهما باستيلائه على بضائع من المحل .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحد المتهمين "صاحب المحل " بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بالاستيلاء على بضائع من المحل ملكه وتغيبه عن العمل، فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الآخر على استدراجه للمحل وقام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط 9 إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلك كهربائي - عصا جلد، المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.