ضبط شخصين بتهمة تزوير مستندات ومحررات رسمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين").

وبمواجهته اعترف بقيامه باصطناع وتقليد الأختام المضبوطة بحوزته والمنسوب صدورها لجهات حكومية لاستخدامهم في تزوير واصطناع المستندات والمحررات الرسمية لترويجها على عملائه سيئ النية مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من (عامل بمكتب زنكوغراف كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة) مقابل مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (جهاز كمبيوتر بمشتملاته والمستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام.