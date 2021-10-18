ضبط 4978 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4978 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1695 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و133 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائي، و34 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.