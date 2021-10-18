شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لمليون و300 ألف تلميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، انطلاق مبادرة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بفرع القاهرة وعددهم مليون و300 ألف تلميذ وتلميذه بإجمالي عدد 1600 مدرسة.

وقالت مديرية التربية والتعليم، إنه تتم المتابعة من قبل 120 فرقة عمل من التأمين الصحي بفرع القاهرة، حيث أكد الدكتور أحمد عطا مدير عام فرع القاهرة علي ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدارس القاهرة

من جانبه، أكد محمد عطية مدير المديرية علي تعاون فريق العمل بالإدارات التعليمية ال33 التابعة للقاهرة ومدارسها والمنسقين الصحيين مع الفرق الطبية وتقديم كافة التيسيرات وسبل الراحة وتسهيل مهمتهم حرصا علي صحة أبنائنا الطلبة ودعما للمبادرة.



