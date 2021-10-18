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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر الأحمر لـ3 أمتار

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن درجات الحرارة توالى انخفاضها خلال الفترة القادمة لتسود أجواء معتدلة علي شمال البلاد حار علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. 

 

كما تشير صور الأقمار الصناعية ، إلى وجود نشاط للرياح علي شمال وجنوب الصعيد وعلي مسطح البحر الأحمر لترتفع الأمواج إلي 3 أمتار، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الغربية. 

 

و يشهد اليوم الإثنين، استمرار  الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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