مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أخرون في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي، بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع ووجود متوفين ومصابين بالطريق المشار إليه.

بالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بأخرى بيجو كانت تقل عمالا في طريقهم إلى مدينة 6 أكتوبر.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.