"أصالة" تطلب الخلع: "بيرجع من الجيم يضربني في وشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "أصالة. ق"، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيري، للمطالبة بتطليق زوجها "وجدي. س"، لما وقع عليها من ضرر؛ مبررة طلبها "بخاف منه عشان بيضربني.. وبسمع صوته قلبي بيرتعش".

تقول "أصالة"31 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة: تزوجت من "وجدي" 35 سنة، زواجًا تقليديًا، بعدما رشحته لي إحدى صديقاتي، وتم الزواج خلال أشهر قليلة، بعدما تظاهر أمامي بطيبته وتدينه الشديد.

تضيف الزوجة: "بييجي من الجيم يعيد تمرينات الضرب في وشي.. كل طلباته بشتيمة وضرب بالأيدي"، حتى أصبحت أقلق من التعامل والحديث معه "بسيبه في السرير بالليل وانام في الصالة قدام التلفزيون لوحدي".

تواصل الزوجة: اشتكيت إلى والدي من سوء معاملته، فطالبه بالحضور إليه للحديث معه لتحسين معاملته، إلا أنه رفض الذهاب إلى والدي لحل الوضع، حتى طالبه والدي بإنهاء هذه الزيجة بالطلاق لكنه رفض "مش هطلق خليها عندك".

تختتم الزوجة: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة؛ لرفع دعوى تطليق ضده، وبالفعل أقمت دعوى حملت رقم 370 لسنة 2020، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.