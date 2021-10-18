وزير الزراعة يؤكد ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي واللقاحات البيطرية للمزارعين والمربين، وتشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالأسعار المناسبة؛ بهدف حماية المزارع والمربي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع قيادات الوزارة لمناقشة الوضع الراهن لسوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل النباتي والحيواني والبيطري.

وشدد القصير، على ضرورة التوسع في خدمات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين، وخدمات تحسين الأراضي، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم.

وأشار إلى ضرورة وضع آلية للرقابة على المخصبات الزراعية، من خلال تكثيف الزيارات الدورية على المصانع، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة والتقاوي واللقاحات والأعلاف بشكل مستمر، لافتا إلى أهمية التأكد من وصول كافة المستلزمات إلى المزارعين والمربين بجودة عالية وسعر مناسب.