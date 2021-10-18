"القاهرة الجديدة": تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لمخالفات تغيير النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه للوحدات المخالفة لتغيير النشاط من سكني إلى إداري بالحى الخامس وحى الشويفات، وذلك بإشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، مؤكداً استمرار الحملات لتنفيذ جميع القرارات الصادرة من الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، أكدت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم تنفيذ 26 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه للمحال المخالفة بإسكان الشباب بالمحليات الثالثة والخامسة والرابعة بالتجمع الثالث، لمخالفتها تغيير النشاط، والعمل بدون رخصة تشغيل.

وقالت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، إنه تم تنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من الوحدات الإدارية والمحال المخالفة، بأحد الكمبوندات السكنية، لممارسة النشاط بدون ترخيص، ولعدد من الفيلات لممارسة نشاط بالمخالفة لشروط التخصيص.