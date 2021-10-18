وزيرة الصحة تصل أوغندا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، صباح اليوم الإثنين، إلى جمهورية أوغندا؛ في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

يرافق الوزيرة - خلال زيارتها - الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة إنه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار كل من قنصل مصر في أوغندا.

وأضاف مجاهد أنه من المقرر أن تشهد الوزيرة افتتاح المركزي الطبي (AFRI Egypt) للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا.

وتابع أن المركز الطبي المصري (AFRI Egypt) تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة "أكديما" والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركتين من القطاع الخاص.

وأكد مجاهد حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أوغندا، والدول الأفريقية الشقيقة، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وجميع الدول الأفريقية.