الأوقاف: مشاركة شخص بوذي في ترجمة سلسلة "رؤية" للغة الصينية لا أساس له من الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، عن مشاركة شخص يحمل الديانة البوذية في ترجمة سلسلة "رؤية" للغة الصينية، لا أساس له من الصحة.

وقال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه لم يصدر أي عدد على الإطلاق حتى الآن من سلسلة رؤية باللغة الصينية، ولم يتم اعتماد أي نسخة منها للنشر.

وأوضح في بيان له، الاثنين، أن جميع الأعداد التي تم نشرها من سلسلة رؤية أو التي تحت النشر، من ترجمة أساتذة متخصصين بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ولم ينشر كتاب واحد في السلسلة لغير المترجمين المصريين، نظرًا لما تقتضيه طبيعة الترجمة في القضايا الدينية من فهم عميق لمعنى النص المترجم.

وأشار إلى أنه مع إيمان وزارة الأوقاف الشديد بأهمية حركة الترجمة بصفة عامة ومشاركة أصحاب الديانات المختلفة في ترجمة العلوم والفنون، فإن الترجمة في مجال الدراسات الدينية، ذات طبيعة خاصة لا غنى فيها عن فهم واسع وعميق لمعنى النص المترجم.

وأكد أنه في حالة حاجة وزارة الأوقاف إلى الاستعانة بمشاركة أحد من أبناء اللغة الأصليين في أي لغة، فإن ذلك لابد أن يكون بإشراف ومراجعة ومعرفة أحد الأساتذة المصريين المتخصصين، وهو ما لم يحدث في السلسلة على الإطلاق في أي عدد من أعدادها التي صدرت أو تلك التي تحت النشر حتى تاريخه، مشيرًا إلى أن لأن مصر غنية بأبنائها المتميزين في جميع اللغات والتخصصات.