"الري": إزالة 7983 حالة تعد على نهر النيل بمساحة 1.7 مليون متر مربع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 7983 حالة تعد على مجرى نهر النيل وفرعيه، والمجاري المائية، بمساحة تبلغ 1.7 مليون متر مربع.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن إجمالي التعديات المستهدف إزالتها يبلغ حوالي 165 ألف حالة على مساحة تبلغ 19.4 مليون متر مربع.. مشيرة إلى أن إجمالي أعداد التعديات المتبقية يبلغ 157 ألف حالة تعد على مساحة تبلغ نحو 17.7 مليون متر مربع.

ومن جهة أخرى، تواصل الوزارة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي في المحافظات المختلفة، حيث شمل المشروع ترعا بأطوال 9521 كيلومترا حتى الآن، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل 2910 كيلو مترات.. كما تم طرح مساق بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 26 كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال.

وشددت الوزارة على أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة.