شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 42 شاباً.. والتفتيش على 125 منشأة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، تعيين 42 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 401 شاب مسجلين من راغبى العمل.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، فى تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه أن المديرية قامت باستخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 312 عاملا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً ، قامت المديرية بصرف منحتي مولود بمبلغ 4 آلاف جنيه ، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 633 عاملاً.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.