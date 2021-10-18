شكرا لقرائتكم خبر عن السمسمية تفيد العظام والمكسرات مصدر أوميجا 3..معلومات تهمك عن حلاوة المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية للدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، الاستفادة الغذائية والصحية من حلوى المولد، وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز 10 معلومات حول فوائد حلوى المولد.

ـ شراء الحلوى من أماكن موثوق بها تتوافر بها الشروط الصحية والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية ومكونات الحلوى.

ـ أن تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعى بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة.

- توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس والكمامة.

ـ يجب اختيار الحلوى قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات ومن أمثلتها الفولية .

- القيمة الغذائية للفولية، تتمثل فى احتواء الفول السوداني على البروتين بنسبة تصل إلى 25% تقريبا، بالإضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات حوالى 17% ومحتوى مرتفع من الزيت فد تصل الى 45% تقريبا مما يجعل الفول السودانى له مؤشر نسبة سكر الدم منخفض لا يتسبب فى ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة ويعتبر زيت الفول السوداني من الزيوت المفيدة حيث يحتوى على الأحماض الدهنية الأساسية التى تقلل من الإصابة بأمراض القلب وكذلك يعطى كمية كبيرة من الطاقة قد تصل الى 560 كالورى/100 جرام.

- الحمصية تحتوى على السكر والنشا والحمص التى قد تصل نسبة البروتين فيه إلى 19% ونسبة قليلة من الزيت حوالى 4.5% والحمص غنى بالفيتامينات والأملاح المعدنية و يساعد الحمص على الوقاية من الإسهال و تقليل ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواه العالي من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم فيكون مفيدا لمرضى السكر.

ـ تحتوى السمسمية على السكر والنشا والسمسم الذى يحتوى على نسبة عالية من الزيت قد تصل لأكثر من 50%، وبروتين قد تصل نسبته الى 18% الذى يحتوى على أحماض أمينية أساسية خاصة الميثيونين الذى يدخل فى تكوين مركبات هامة وله دور فى التمثيل الغذائي كما تحتوى بذور السمسم على مواد مضادة للأكسدة التي تقلل من حدوث الالتهابات، كذلك تحتوى بذور السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم المفيدة للعظام والأسنان.

- الملبن الذى يتكون من السكر والنشا والجيلاتين وماء ورد بالإضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات، والجيلاتين له فوائد صحية عديدة فهو يخفف ألم المفاصل و تقليل الالتهابات. و يحتوي الجيلاتين على الكثير من الكولاجين الذى يحافظ على البشرة، وهناك انواع من حلوى المولد التى تحتوى على انواع اخرى من المكسرات مثل الكاجو والبندقية واللوزية والفسدقية وهذه تعطى كمية كبيرة من الطاقة قد تصل الى 580 كالورى / 100جرام ولهذا لا يجب تناول كميات كبيرة منها.

- المكسرات لها فوائد صحية كبيرة فمثلا عين الجمل مصدر للأوميجا -3 التى تساعد فى تقوية الذاكرة وتقى من ارتفاع دهون الدم وتقلل من مخاطر الإصابة من امراض القلب وتصلب الشرايين والبندق له خصائص مضادة للالتهابات ويقلل من حدوث هشاشة العظام، وخفض ضغط الدم وخفض واللوز غنى بالماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين هاء ويساعد على الكوليسترول.

ـ ينصح بضرورة عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.